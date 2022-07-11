Краснодар, 11 июля 2022, 12:41 — REGNUM Краснодарский краевой суд отменил решение о приостановке работы АО «Каспийский трубопроводный консорциум» и назначил компании административный штраф в 200 тысяч рублей. Об этом 11 июля сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.
Как сообщается, краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Приморского районного суда Новороссийска о приостановлении деятельности КТК на 30 суток.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля Приморский районный суд в Новороссийске вынес постановление об административном наказании в отношении АО «КТК-Р» в виде приостановления деятельности на 30 суток в связи с выявленными при проверке нарушениями. Решением суда, в частности, приостанавливалась работа терминала КТК в Новороссийске, через который проходит около двух третей всего экспорта нефти Казахстана.
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