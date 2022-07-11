Париж, , 12:41 — REGNUM Международный союз велосипедистов, объявил, что ни один велогонщик «Тур де Франс» не дал положительного результата на коронавирус, сообщает Le Parisien.

Велогонка Тур де Франс. 1997 Commons.wikimedia.org

Тесты на коронавирус проводились вечером 10 июля перед тем, как велогонщики «Тур де Франс» отдыхают перед новым этапом гонки. Это немного неожиданно, потому что в стране растет число случаев заболевания коронавирусом.

Тем не менее, международная федерация настаивает на том, что «правила, введенные в действие в течение двух лет в интересах здоровья и безопасности каждого, продолжают применяться».

Напомним, велогонка «Тур де Франс» проходит с 1 по 24 июля 2022 года. Велогонка прервалась 11 июля 2022 года на заслуженный 24-часовой отдых перед этапом между курортами Морзин и Межев во Франции.