Висбю, Швеция, 11 июля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. На прошлой неделе в шведском Висбю состоялся Альмедален, в ходе которого лидеры всех политических партий обратились к избирателям в преддверии надвигающихся парламентских выборов в стране. Однако политического обозревателя AftonbladetЛену Мелин, политическая неделя не впечатлила, о чем она написала в своей авторской статье.

Стокгольм. Швеция

«Хотя это и год выборов, когда температура должна быть на пределе, жарко было не очень. Премьер-министр Магдалена Андерссон осветила ряд законопроектов, которые уже были отклонены риксдагом, и представила их в обновленном виде. Тема ее выступления была неинтересной — она любит Швецию. Для справки: другие, кстати, тоже ее любят», — не стала скрывать сарказма Мелин.

«Лидер Социал-демократов была не единственной, кто не приложил сколь-нибудь усилий, чтобы постараться придумать что-то новое. Это касается почти всех выступавших», — констатирует эксперт.

По ее словам, многие мечтают вернуться в старые времена, когда название Альмедалена звучало громко.

«Но это уже не так. Это слишком дорого. Ни один обычный человек без помощи работодателя, который оплатит весь этот банкет, не может позволить себе тратить тысячи на поездку, проживание неподалеку от Висбю и еду по смехотворно завышенным ценам», — написала Мелин.