Село Табуны, Алтайский край, 11 июля, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Прокуратура Алтайского края 11 июля сообщила некоторые подробности уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, в ходе которого пострадали четверо детей.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM ДТП в Алтайском крае, иллюстартивное фото

Трагедия произошла 10 июля в с. Табуны: водитель легкового автомобиля допустил съезд с дороги и последующее опрокидывание транспортного средства Пострадали четверо несовершеннолетних в возрасте от 3 до 10 лет. Трое из них госпитализированы в медицинское учреждение.

Прокуратурой Алтайского края ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч.1 ст.264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») поставлен на контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня 2022 года года в селе Таловка Змеиногорского района мужчина, управляя личным автомобилем, сбил пятилетнего мальчика, двигавшегося на велосипеде в попутном направлении. После ДТП виновник скрылся, а пострадавший ребёнок дальнейшем кончался.

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