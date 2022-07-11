Псков, , 12:43 — REGNUM Российская мелодрама о 40-летней провинциалке в Санкт-Петербурге «Синдром отложенного счастья!» стала победителем III международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове, сообщили 11 июля в пресс-службе администрации Псковской области.

Международный кинофестиваль «Западные ворота» westerngate. tilda. ws

Напомним, в кинофестивале приняли участие более 50 выдающихся деятелей киноиндустрии. За три для его проведения показы посетили 8 тыс. жителей и гостей региона.

Победителем конкурса «Киностарт 2022» стала картина «Там детство наше расстреляли, на страшной даче голубой» режиссера Софьи Гаджиевой. Фильм «Финик» режиссера Дениса Чернова — обладатель приза зрительских симпатий в программе «До шестнадцати и старше». «Приз жюри» в номинации «Конкурс короткометражных фильмов» получил фильм «Мой VR» режиссера Ильдара Шангараева. Специального приза в номинации «Конкурс короткометражный фильмов» удостоен фильм «Жизнь Ивана Ильича» режиссера Сергея Хвостовцева. Почетный диплом «За художественную выразительность в создании образного мира» жюри присудило фильму «Про маленькую Сашу» (режиссер — Ольга Добромыслова).

«Традиционным дополнительным призом «Хранители памяти», который вручается каждый год на фестивале, в этом году был награжден новый документальный фильм киностудии «Ленфильм» — «Блокадный футбол» (режиссер — Ваго Балаян)», — отметили в пресс-службе.

По итогам зрительского голосования мелодрама «Синдром отложенного счастья! , ставшая режиссерским дебютом актрисы Татьяны Калгановой стала обладателем главного приза кинофестиваля.

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