Абакан, , 12:40 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено два случая заражения коронавирусом, выздоровели один человек, госпитализация потребовалась троим заболевшим (10 июля — одному). Об этом ИА REGNUM сообщили 11 июля в федеральном оперативном штабе.

Коронавирусный стационар Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным оперштаба, за весь период пандемии в Хакасии выявлено 88 226 носителей коронавируса, выздоровели 85 733 человека, скончались 2415 ковид-пациентов. За последние сутки летальных случаев не зарегистрировано.

Напомним, 10 июля в регионе выявили 12 носителей коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии выросло число жертв коронавирусной инфекции