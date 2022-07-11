Абакан, 11 июля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено два случая заражения коронавирусом, выздоровели один человек, госпитализация потребовалась троим заболевшим (10 июля — одному). Об этом ИА REGNUM сообщили 11 июля в федеральном оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

По данным оперштаба, за весь период пандемии в Хакасии выявлено 88 226 носителей коронавируса, выздоровели 85 733 человека, скончались 2415 ковид-пациентов. За последние сутки летальных случаев не зарегистрировано.

Напомним, 10 июля в регионе выявили 12 носителей коронавируса.