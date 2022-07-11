Москва, 11 июля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Действующая под Северском 25-я воздушно-десантная бригада вооружённых сил Украины несёт значительные потери. Об этом 11 июля в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Противник несет значительные потери на всех направлениях. Критическое положение в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде ВСУ, действующей в районе Северска», — указал Конашенков.

По его словам, бригада лишилась более 70% личного состава. Представитель оборонного ведомства также добавил, что «командование бригады при этом целенаправленно вводит в заблуждение родственников погибших военнослужащих, оформляя их как пропавших без вести или дезертировавших».

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным минобороны России на 11 июля, вооружённые силы России за прошедшие сутки в одном из районов ДНР и в Харьковской области уничтожили около 550 боевиков ВСУ.

Так, высокоточным оружием наземного базирования в районе населённого пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ. В результате удара уничтожено более 300 националистов. Еще почти 250 боевиков были уничтожены в Основянском и Слободском районах Харькова.

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