Копенгаген, 11 июля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. 10 июля Профсоюз пилотов авиакомпании SAS («Скандинавские авиалинии») (SPG) в своем пресс-релизе предупредил, что пилоты авиакомпании SAS больше не будут доставлять домой туристов, путешествующих чартерными рейсами. Об этом написала газета Aftonbladet.

Jhz94 Самолёт авиакомпании SAS

За несколько дней до этого в профсоюзе сообщили, что несколько пилотов все же прекратят забастовку, чтобы вывезти чартерных пассажиров, застрявших в третьих странах.

«В выходные SPG помог вывезти пассажиров домой, но отсутствие уважения со стороны SAS к нам как к контрагенту означает, что мы, к сожалению, вынуждены отменить исключение, сделанное для чартерных рейсов», — говорится в пресс-релизе SPG.

Как написала Aftonbladet, последний чартерный рейс, совершенный с помощью пилотов SAS, состоялся 10 июля. Уже 11 июля пилоты вновь вернулись к забастовке.