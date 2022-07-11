Новосибирск, 11 июля 2022, 12:37 — REGNUM В Новосибирске перед судом предстанет директор строительной организации, который обвиняется в даче взятки руководителям структурных подразделений ОАО «Российские железные дороги». Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Установлено, что с 2019 по 2020 год директор стройфирмы заключил ряд договоров на капитальный ремонт объектов РЖД в Новосибирске, Барабинском районе Новосибирской области и Алтайском крае.
В ходе выполнения работ предприниматель передал трём руководителям структурных подразделений РЖД 330 тыс. рублей — за общее покровительство и содействие при выполнение работ.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд.