Новосибирск, , 12:37 — REGNUM В Новосибирске перед судом предстанет директор строительной организации, который обвиняется в даче взятки руководителям структурных подразделений ОАО «Российские железные дороги». Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Взятка ru.torange.biz

Установлено, что с 2019 по 2020 год директор стройфирмы заключил ряд договоров на капитальный ремонт объектов РЖД в Новосибирске, Барабинском районе Новосибирской области и Алтайском крае.

В ходе выполнения работ предприниматель передал трём руководителям структурных подразделений РЖД 330 тыс. рублей — за общее покровительство и содействие при выполнение работ.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.