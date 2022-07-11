Вашингтон, 11 июля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Увеличению поставок голубого топлива из Африки в Евросоюз, который намерен этим снизить зависимость от поставок российского газа, могут препятствовать африканские страны, где наблюдается нехватка энергии для населения. Об этом 11 июля пишет агентство Bloomberg.

Дети в Африке

В публикации отмечается, что лидеры стан Африки, хотя и желают получить миллионные доходы от продажи своего газа, в то же время считают, что внезапный интерес к их ресурсам является проявлением двойных стандартов и усиливает эксплуатацию Африканского региона странами Запада.

«Они задаются вопросом, почему Африка должна отходить от «грязных» видов топлива, тем самым задерживая доступ к электричеству для сотен миллионов людей», — говорится в статье.

Также указывается, что ранее выступавшие против ископаемых видов топлива в мире, включая газ, для достижения глобальных климатических целей европейские страны в данный момент стремятся увеличить поставки африканского газа.

При этом уточняется, что лидеров стран Африки раздражает, что западные страны не желают финансировать трубопроводы и производства для облегчения использования газа на континенте и не выполняют обещания по финансированию «зеленых» проектов альтернативных источников энергии.

«Это не помогает их энергетической безопасности, это не помогает экономике Нигерии, и это не помогает окружающей среде. Это лицемерие, которому должен быть положен конец», — приводятся в статье слова президента Нигерии Мухаммаду Бухари.

Кроме того, добавляется, что, к примеру, СПГ-завод на острове Бонни-Айленд в Нигерии в 2021 году произвел достаточно газа для обеспечения на зиму энергией половины Британии. Однако при этом большая часть этого голубого топлива была продана в Испанию, Францию и Португалию, а жители близлежащего к нему города топят дровяные печи керосином и дизельным топливом с черного рынка, производящимися из краденной с производств Shell, Eni и TotalEnergies нефти.

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