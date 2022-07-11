Стокгольм, 11 июля, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Инфляционное давление продолжает распространяться на все скандинавские страны. Согласно новой статистике, в Дании потребительские цены в июне выросли на 8,2% по сравнению с тем же периодом 2021 года. В мае рост составил 7,4% по сравнению с 2021 годом. Об этом 11 июля сообщило новостное агентство TT.

Инфляция

Аналогичное развитие ситуации можно наблюдать и в Норвегии, где потребительские цены выросли на 6,3% в годовом исчислении, причем это увеличение в основном связано с резким ростом цен на продукты питания и энергоносители.

Новые данные по инфляции в Швеции будут опубликованы 14 июля. Со ссылкой на агентство Bloomberg, журналисты TT пишут, что Швеция может ожидать инфляцию в районе 8,3%.