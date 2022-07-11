Триполи, 11 июля 2022, 12:45 — REGNUM Спикер Палаты представителей (парламента) Ливии Акила Салех потребовал от правительства страны принять срочные меры для преодоления энергетического кризиса, с которым столкнулось население страны. Об этом 11 июля сообщает Fawasel.

Сирт, Ливия
Сирт, Ливия
European Commission DG ECHO

По данным журналистов, Салех направил официальные послания генеральному прокурору, председателю Комитета по энергетике и природным ресурсам в Палате представителей и главе Административного контрольного органа.

Чиновникам поручено установить причину массовых отключений электроэнергии, из-за которых сотни тысяч граждан Ливии остались без света.

Ранее в Ливии начались масштабные акции протеста из-за неспособности властей обеспечить граждан электричеством и топливом.