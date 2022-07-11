Триполи, 11 июля, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Спикер Палаты представителей (парламента) Ливии Акила Салех потребовал от правительства страны принять срочные меры для преодоления энергетического кризиса, с которым столкнулось население страны. Об этом 11 июля сообщает Fawasel.

European Commission DG ECHO Сирт, Ливия

По данным журналистов, Салех направил официальные послания генеральному прокурору, председателю Комитета по энергетике и природным ресурсам в Палате представителей и главе Административного контрольного органа.

Чиновникам поручено установить причину массовых отключений электроэнергии, из-за которых сотни тысяч граждан Ливии остались без света.

Ранее в Ливии начались масштабные акции протеста из-за неспособности властей обеспечить граждан электричеством и топливом.