Москва, 11 июля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Российский истребитель Су-35С сбил украинский самолёт Су-25 в воздушном бою. Об этом 11 июля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Су-35С

«Истребителем Су-35С ВКС России в районе населённого пункта Богатырь Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины», — сказал Конашенков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» уничтожены склады с боеприпасами для американских РСЗО HIMARS и гаубиц M777.