Москва, 11 июля, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Вооруженные силы России высокоточным оружием уничтожили в ДНР пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ, уничтожено более 300 националистов, сообщили 11 июля в Минобороны РФ.

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«Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ. В результате удара уничтожено более 300 националистов», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее силы Народной милиции ДНР совместно с ВС России заняли село Богородичное в Донбассе.

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