Мельбурн, Австралия, 11 июля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Нынешнее развитие ситуации говорит о том, что с высокой долей вероятности в Мельбурне, втором по численности населения городе Австралии, будет наблюдаться увеличение числа смертей, которых можно избежать, поскольку в ночь на 11 июля министерство здравоохранения штата в седьмой раз за 2022 год активировало «красный» код из-за нехватки бригад скорой помощи в мегаполисе. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Richard Jones Мельбурн

«У нас прошли очередные выходные, когда мы просили людей самим добираться в больницу», — признался в интервью NineNews секретарь Службы скорой помощи Австралии Бретт Ади.

Ади предупредил, что «краткосрочных решений» не будет, поскольку даже гипотетического притока новых медиков будет недостаточно. По его словам, существуют системные проблемы, которые необходимо решать.

На вопрос, будет ли в следующем месяце больше смертей, которых можно было предотвратить посредством оказания своевременной помощи, Ади ответил; «Я думаю, что этого следует ожидать, к сожалению».