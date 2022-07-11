Красноярск, 11 июля, 2022, 12:31 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались два человека с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 июля в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным оперативного штаба, за весь период пандемии в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 10 893 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля в регионе выявлено 22 носителя коронавируса, выздоровели 35 человек, госпитализация потребовалась 17 заболевшим.