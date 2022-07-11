Канберра, 11 июля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Австралии Марк Батлер выступил в защиту решения нового правительства страны отменить выплаты не выходящим на работу сотрудникам, который заболели COVID-19. Об этом 11 июля сообщил телеканал Nine News.

Австралия

«Это правда, что никогда нет подходящего времени для прекращения экстренных выплат, но эти выплаты были разработаны и заложены в бюджет бывшим правительством «Коалиции» и правительствами всех штатов. И планировалось уже тогда, что они перестанут выплачиваться 30 июня», — сказал Батлер в эфире NineNews.

«С огромными долгами, которые у нас накопились, мы не можем продолжать финансировать экстренные платежи вечно», — назвал причину министр.

В то же время он признал, что отмена выплат повлияет на благосостояние трудоустроенных лиц, которые по-прежнему должны соблюдать правила по самоизоляции в случае заболевания COVID-19.