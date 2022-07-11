Оренбург, , 12:30 — REGNUM В Оренбурге задержан экономист банка. Он обвиняется во взяточничестве, сообщили 11 июля в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Взятка A-r-e-s

По данным ведомства, 37-летний сотрудник банка в течение полугода брал взятки с физических лиц за осуществление реструктуризации кредитно-ипотечной задолженности, связанной с заключением мирового соглашения между банком и физическим лицом. Общая сумма взяток составила 170 тыс. рублей.

Расследовании уголовного дела продолжается. Его оперативное сопровождение ведут полицейские отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Оренбургское».