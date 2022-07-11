В Мурманской области пересмотрели антиковидные правила
Мурманск, 11 июля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В Мурманской области отменили часть рекомендаций и ограничений, связанных с пандемией коронавируса, сообщает региональный оперштаб.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
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В частности, с 11 июля в регионе снимаются ограничения на массовые мероприятия с присутствием граждан, исключается требование об обязательной самоизоляции до получения ПЦР-теста для граждан страны, пребывающих из-за рубежа, а также отменяется требование по наличию обсерваторов в регионе.
Кроме того, отменено требование об обязательном дистанционном формате при проведении собраний и других массовых мероприятий.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд антиковидных ограничений был снят в Коми.