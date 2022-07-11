Канберра, , 12:32 — REGNUM На фоне сообщений о том, что Китай предъявил Австралии новые «требования» о возобновлении «теплых отношений», премьер-министр страны Энтони Альбаниз решил не комментировать информацию из СМИ и вместо этого занял «золотую середину». Об этом 11 июля сообщил телеканал Nine News.

«Австралия не реагирует на требования, мы реагируем на наши собственные национальные интересы … Мы будем сотрудничать с Китаем там, где сможем. Я хочу построить хорошие отношения со всеми странами. Но мы будем отстаивать интересы Австралии, когда это будет необходимо», — сказал Альбаниз на пресс-конференции.

Ранее в китайских СМИ появилась информация о том, что министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг и ее китайский коллега Ван И договорились «устранить препятствия» в китайско-австралийских отношениях.

«Я не в том положении, чтобы отвечать на то, что пишут китайские СМИ. Я лучше послушаю, что Пенни Вонг расскажет о прошедшей встрече», — прокомментировал Альбаниз.

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