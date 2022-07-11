Волжский, Волгоградская область, , 12:31 — REGNUM В рамках уголовного дела о гибели 13-летнего мальчика в аквапарке Волжского Волгоградской области задержан владелец развлекательного комплекса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 июля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Аквапарк XXI век. Волжский Скриншот страницы социальной сети Instagram @akvapark21vek_holiday.house

Установлено, что 59-летний руководитель нанимал на работу персонал, в том числе инструкторов-спасателей, зная об отсутствии у них соответствующего образования и навыков. Новые сотрудники аквапарка не проходили обучение, в том числе по оказанию первой медицинской помощи. Кроме того, из соображений экономии владелец аквапарка сократил штат инструкторов-спасателей. В отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, подросток из Астрахани утонул после спуска с горки, он провёл под водой более шести минут, прежде чем спасатели заметили его.

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