Мельбурн, Австралия, , 12:29 — REGNUM Руководству уже второго учреждения по уходу за престарелыми в Мельбурне было предъявлено обвинение в грубой халатности. Это произошло после того, как в течение пандемии коронавируса 34 постояльца учреждения скончались от COVID-19. Об этом 11 июля сообщил телеканал Nine News.

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Руководство дома престарелых Heritage Care обвиняется в том, что в период с 13 марта 2020 года по 20 июля 2020 года оно не предпринимало должных мер по защите пожилых людей от коронавируса.

За эти четыре с половиной месяца COVID-19 был диагностирован у 89 резидентов и 65 сотрудников, в результате чего 34 старика умерли от осложнений, связанных с COVID-19.

Теперь администрация Heritage Care обвиняется в нарушении трех статей закона «О безопасности и гигиене на рабочем месте». По версии обвинения, компания не проводила необходимое обучение, позволяющее персоналу выполнять свою работу безопасно и без риска для здоровья стариков.