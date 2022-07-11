Иркутск, , 12:26 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Иркутской области 11 июля известило о высокой пожароопасности. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 12 по 14 июля местами в западных, центральных и южных районах ожидается высокая (IV класса) и чрезвычайная (V класса) пожароопасность лесов.

Противопожарная служба Дарья Драй © ИА REGNUM

«Вход и въезд в лесные массивы при наступлении средних и высоких классов пожарной опасности, использование источников открытого огня под запретом! В сухую ветреную погоду малейшая искра может стать причиной лесного пожара», — напомнили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный прогноз с 12 по 15 июля передан по Алтайскому краю.

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