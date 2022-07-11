Каир, , 13:22 — REGNUM Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси провёл телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом. Об этом 11 июля сообщает официальная газета Dostor со ссылкой на заявление пресс-службы ас-Сиси.

Яир Лапид המכללה האקדמית ספיר

По последним данным, разговор лидеров двух стран касался также некоторых вопросов двусторонних отношений.

Отмечается, что в ходе телефонных переговоров израильская сторона также выразила желание расследовать случай массового убийства пленных египетских солдат в 1967 году.

Как сообщается, Яир Лапид подтвердил, что израильская сторона будет решать этот вопрос «в позитивной и прозрачной манере и в тесной координации с египетскими властями».

Ранее израильские СМИ сообщили о раскрытии случая массовой казни пленных египетских солдат израильскими военными. По данным журналистов, в 1967 году 20 пленных были вывезены в окрестности Иерусалима и сожжены заживо.