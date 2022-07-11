Москва, 11 июля, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Русское географическое общество совместно с министерством обороны РФ и Северным флотом проводит очистные работы на острове Кильдин в Баренцевом море в рамках программы «Арктика. Генеральная уборка». Специалисты очищают территорию от остатков военной техники. Об этом сообщает пресс-служба Русского географического общества.

Jan2575 Металлолом

В этом году с острова Кильдин планируется собрать и вывезти более 300 тонн металлолома.

«Экологический десант высадился сюда первый раз в 2017 году. Тогда было собрано более 300 тонн металлолома. В 2018 году этот металл был с острова вывезен. В этом году работа по вывозу металлолома продолжится», — рассказал Андрей Величко, заместитель командующего Кольской флотилии разнородных сил по МТО Северного флота капитан 1 ранга.

Отметим, что по распоряжению министра обороны России Сергея Шойгу созданы отдельные экологические взводы Минобороны, которые ежегодно с 2015 года проводят проводят очистные работы одновременно в нескольких районах Российской Арктики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в рамках федерального проекта «Чистая Арктика» волонтеры на борту «Михаила Сомова» 30 июня отправились на остров Хейса, где проводят сбор металлолома и исследуют микропластик в Северном Ледовитом океане.

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