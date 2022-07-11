Новосибирск, 11 июля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 11 июля, в 12:45 (время местное) работа станции метро «Площадь Маркса» была временно приостановлена. Причина — техническая неисправность электропоезда при обороте на станции. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском метрополитене.

nsk-metro.ru Новосибирский метрополитен

«Неисправный электропоезд без пассажиров был отправлен в тупик станции «Студенческая» для устранения неисправности. В это время, поезда Ленинской линии следовали по графику с оборотом по станции «Студенческая», — уточнили в учреждении.

Отмечается, что сейчас движение электропоездов на Ленинской линии восстановлено. Перерыв составил около 20 мин.