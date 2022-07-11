Бичурский район, Бурятия, 11 июля, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В Бичурском районе Бурятии возбуждено уголовное дело об убийстве местного жителя. В совершении преступления заподозрили его односельчанина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

СУ СКР по Бурятии Нож

По версии следствия, 8 июля в гости к 63-летнему фигуранту пришёл его знакомый с предложением распить спиртное. Хозяин дома отказался, после чего между мужчинами произошла ссора, в ходе которой гостя ударили ножом.

«От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Спустя некоторое время, домой вернулась сожительница пенсионера, которая вызвала скорую медицинскую помощь и полицию», — отметили в ведомстве.

Задержанному к настоящему времени предъявлено обвинение. С учётом того, что мужчина месяц назад перенёс тяжёлое заболевание, его оставили под домашним арестом.