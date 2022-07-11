Канберра, 11 июля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Более половины жителей Австралии испытали реакцию по крайней мере на одну из первых двух доз вакцины от COVID-19. Однако менее 1% обратились за медицинской помощью. Таковы результаты опубликованного в Медицинском журнале Австралии исследования компании AusVaxSafety, в ходе которого было опрошено более трех миллионов австралийцев, прошедших процедуру вакцинации.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Исследование показало, что вторая доза препарата компании Pfizer и первая доза препарата компании AstraZeneca являлись прививками, которые вызывали у большинства австралийцев плохое самочувствие в первые дни после инъекций.

Почти 55% людей, поставивших прививку от Pfizer, сообщили о побочных эффектах после второй дозы, и только у 36% была реакция на первую дозу.

Почти 53% опрошенных, выбравших препарат AstraZeneca, сообщили о проявлении побочных эффектов после первой дозы, и только 22% сообщили о такой реакции после второй дозы.