Москва, , 12:23 — REGNUM Вооруженные силы России за прошедшие сутки в одном из районов ДНР и в двух районах Харьковской области уничтожили около 550 боевиков ВСУ, сообщили 11 июля в Минобороны РФ.

ВКС РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ. В результате удара уничтожено более 300 националистов», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, в результате точечных ударов ВКС России по пунктам дислокации националистических батальонов и иностранных наемников в Основянском и Слободском районах Харькова уничтожено около 250 боевиков и до 25 единиц бронетанковой и автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.