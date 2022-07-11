Оренбург, 11 июля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В Оренбурге появится Аллея памяти в честь военнослужащих, погибших при выполнении служебного долга в ходе спецоперации на Украине, сообщили в пресс-службе мэрии.

Orenburg.roskazna.ru Оренбург

Инициатором создания памятной аллеи стало командования войсковой части. Предложение подержали правительство региона и администрация муниципалитета.

«Аллея будет состоять из шести мемориалов, три из которых — памяти героев Великой Отечественной войны Рихарда Зорге, Петра Ивашутина и Петра Шмырева. Рядом увековечат память погибших в ходе спецоперации на Украине уроженцев Оренбургской области Сергея Панова, Алексея Ютукова и Виктора Ситника. Расположение мемориалов ознаменует связь поколений и единство задач, стоящих перед российской армией во все времена. Между ними — красно-синяя пятиконечная звезда – символ Вооружённых сил России», — сказали в мэрии.

В марте 2022 года разведывательная группа под командованием уроженца Сакмарского района Оренбургской области Сергея Панова вступила в бой с подразделениями Вооружённых сил Украины. Оренбуржцу за мужество и героизм присвоено звание Героя РФ посмертно

Разведывательная группа под командованием уроженца Беляевского района Алексея Ютукова выдвинулась в районе населенного пункта Браница Киевской области для выполнения боевой задачи по рекогносцировке маршрута для дальнейшего выдвижения основных сил полка. Группа попала в засаду украинских националистов. Боевая машина была поражена выстрелом из гранатомета. Лейтенант Ютуков открыл ответный огонь по противнику, тем самым прикрыв боевых товарищей и обеспечив их отход в безопасное место. Алексей Ютуков героически погиб от множественных ранений. Награждён Орденом мужества посмертно.

Группа специального назначения под командованием уроженца Оренбурга Виктора Ситника попала под обстрел. Оказавшись в окружении превосходящего по силам противника, оренбуржец принял огонь на себя и получил смертельное ранение. Этим поступком он спас своих товарищей от гибели. За мужество и отвагу награждён орденом Мужества посмертно.