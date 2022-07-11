Санкт-Петербург, , 12:30 — REGNUM За истекшие сутки в стационары Санкт-Петербурга доставили 38 пациентов с ковидом. Об этом 11 июля сообщили в региональном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Число госпитализаций сократилось за сутки на семь человек.

Госпитализация пациента Дарья Драй © ИА REGNUM

В Северной столице наблюдается небольшой рост числа пациентов с COVID-19 в медучреждениях. За сутки с 830 человек этот показатель возрос до 865 больных. В отделениях реанимации размещены 120 пациентов (-1 человек к уровню прошлых суток). Подключены к аппаратам ИВЛ 29 больных (+2). За сутки выписались из больниц только 14 человек (-28).

При этом количество пациентов, которые лечатся от ковида вне стационаров, пока сохраняется, уже вторые сутки их 1604 человека.

В Северной столице за минувшие сутки обнаружили 269 случаев заражения коронавирусом (-8). Жертвами вируса стали восемь человек (+2), а выздоровели 43 пациента (-139).

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