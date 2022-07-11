Санкт-Петербург, 11 июля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Тихая и теплая погода в Санкт-Петербурге продержится недолго, уже во второй половине дня 11 июля в городе на Неве ожидаются дожди и грозы, которые принесет циклон «Зельда», сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Гроза в городе

По его словам, теплый атмосферный фронт от циклона начал формироваться на юге и смещается на территорию Белоруссии. Поэтому предстоящей ночью прохождение теплого фронта через Санкт-Петербурге и Ленинградскую область будет сопровождаться ливнями, грозами местами с градом и усилением ветра до 15-20 м/с.

«Днем наша территория попадает в теплый сектор, и температура воздуха повысится до +26…+31 градуса. Но во второй половине дня с юга смещается холодный фронт и в нашем регионе складывается классическая летняя ситуация. Кратковременные дожди, в отдельных районах сильные ливни, грозы град. При грозах шквалы до 23-28 м/с», — предупредил главный синоптик, посоветовав горожанам следить за предупреждениями Гидрометцентра и МЧС.