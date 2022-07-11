Мельбурн, Австралия, , 12:25 — REGNUM Владелец одного из магазинов в Мельбурне (второй по численности населения город Австралии) был обвинен в продаже вейпов детям. После обысков у него конфисковали электронные сигареты на сумму почти 30 000 долларов. Об этом 11 июля сообщил телеканал Nine News.

Вейп

Как пишут журналисты, у мужчины якобы вообще не было соответствующей лицензии на продажу никотиновых вейпов.

В результате обыска в его магазине офицеры полиции изъяли у него 1 154 вейпа, общая оценочная стоимость которых составляет почти 30 000 долларов.

Сейчас 56-летний мужчина, который был арестован ранее и обвинен по трем пунктам, находится на свободе. Он был освобожден под залог и скоро предстанет перед судом.

Продажа никотиновых вейпов лицам моложе 18 лет без может быть приравнена к штрафу в размере 18 492 долларов США, пишут журналисты.