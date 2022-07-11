Москва, 11 июля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В течение месяца производитель спортивной одежды и обуви Nike окончательно покинет Россию, сообщает Mash.

Miguel Vaca Кроссовки Nike

По данным канала, запущен процесс ликвидации юридического лица, после завершения компания потеряет официального представителя в России. Остатки товара, которые не удастся распродать, будут переданы мультибрендовым магазинам.

Также источник указывает, что работающие в Nike сотрудники опасаются, что останутся без компенсации.