В Австралии стартовала новая волна ревакцинации населения
Канберра, 11 июля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. С 11 июля еще порядка 7,5 млн жителей Австралии получили право на четвертую прививку от COVID-19, что вызвало неожиданный всплеск спроса, поскольку местные жители активно изъявляют желание обезопасить себя от последствий коронавируса. Об этом передает телеканал Nine News.
Теперь любой австралиец старше 30 лет может обратиться в местную аптеку или к врачу общей практики за повторной ревакцинацией. Сможет он или она это сделать, если третья прививка была поставлена не менее трех месяцев назад или если COVID-19 был диагностирован не менее три месяца назад.
Отмечается, что в качестве бустерной прививки медицинские власти Австралии разрешили использовать препараты производства Pfizer или Moderna.
Журналисты также пишут, что на данный момент более 250 000 австралийцев имеют официально зарегистрированный диагноз COVID-19. В то же время органы здравоохранения опасаются, что это число, вероятно, намного выше из-за числа незарегистрированных случаев.