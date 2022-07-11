Канберра, 11 июля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. С 11 июля еще порядка 7,5 млн жителей Австралии получили право на четвертую прививку от COVID-19, что вызвало неожиданный всплеск спроса, поскольку местные жители активно изъявляют желание обезопасить себя от последствий коронавируса. Об этом передает телеканал Nine News.

Вакцина

Теперь любой австралиец старше 30 лет может обратиться в местную аптеку или к врачу общей практики за повторной ревакцинацией. Сможет он или она это сделать, если третья прививка была поставлена не менее трех месяцев назад или если COVID-19 был диагностирован не менее три месяца назад.

Отмечается, что в качестве бустерной прививки медицинские власти Австралии разрешили использовать препараты производства Pfizer или Moderna.

Журналисты также пишут, что на данный момент более 250 000 австралийцев имеют официально зарегистрированный диагноз COVID-19. В то же время органы здравоохранения опасаются, что это число, вероятно, намного выше из-за числа незарегистрированных случаев.