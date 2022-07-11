Таллин, 11 июля, 2022, 12:18 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

В понедельник, 11 июля, стало известно, как участники формируемой правительственной коалиции в Эстонии разделили министерские портфели. Об этом сообщил портал новостей гостелерадио страны ERR.

Сообщается, что пост премьер-министра Эстонии сохранится за Реформистской партией, скорее всего, его вновь займет лидер партии Кая Каллас.

За реформистами будут закреплены должности министра финансов, министра обороны, министра социальной защиты и министра сельской жизни.

Партии «Отечество» в правительстве перейдут пост министра иностранных дел, министра образования и науки, министра юстиции, министра предпринимательства и инфотехнологий, а также министра государственного управления, сообщил председатель Isamaa Хелир-Вальдор Сеэдер.

Как сообщил генеральный секретарь Социал-демократической партии Эдуард Одинец, социал-демократы получат портфели министра внутренних дел, министра здоровья и труда, министра экономики и коммуникаций, министра окружающей среды и министра культуры.

Переговоры о создании нового коалиционного правительства продолжаются в Эстонии с начала июня нынешнего года.