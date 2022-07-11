Париж, 11 июля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Сильная жара обрушилась на Францию ​​на этой неделе, что заставило синоптиков и метеорологов опасаться сильной жары 2003 года, передает BFM TV.

dimitrisvetsikas1969 Жара

На этой неделе на Францию ​​обрушилась новая волна жары, пик которой ожидается в выходные, а температура местами достигает или превышает 38°C. В понедельник, 11 июля, на юго-западе страны ожидается 36-38°С, на юго-востоке 34-36°С, на севере 30-34°С. В конце недели в Тулузе, Анже и Париже столбик термометра поднимется до отметки 40°C.

В августе 2003 года жара была исключительной «по своей продолжительности, интенсивности и географическому охвату». Тогда температура воздуха достигла 40°C.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во Франции зафиксирована аномально теплая погода. Абсолютный рекорд во Франции был зафиксирован в июне 2019 года с температурой 46°C.