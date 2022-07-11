Канберра, 11 июля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. По словам премьер-министра Австралии Энтони Альбаниза, поток мигрантов на континент в ближайшее время увеличится. Так, лейбористское правительство намерено решить проблему нехватки кадров на рынке труда. Об этом 11 июля написала газета The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

На пресс-конференции Альбаниз сказал, что у Австралии огромное количество заявок на получение визы.

«Это абсурд во времена нехватки кадров, что люди так долго ждут [получения виз]», — сказал премьер-министр страны.

«У нас действительно есть краткосрочная нехватка квалифицированных кадров, которую всегда нужно будет восполнять за счет временной миграции», — добавил премьер-министр страны, тут же заметив, что для тех вакансий, который оставались незанятыми в течение продолжительного периода времени, долгосрочная миграция может быть рассмотрена в качестве оптимального решения.