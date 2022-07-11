Махачкала, 11 июля 2022, 12:16 — REGNUM Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко прибыла 11 июля с рабочей поездкой в Махачкалу. Целью её поездки является проверка реализации постановления правительства России «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Дагестан», принятого в 2021 году по итогам дней Дагестана в верхней палате российского парламента. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.
В рамках поездки Матвиенко в Дагестан также состоятся совещание по социально-экономическому развитию республики и посещение ряда социальных объектов.