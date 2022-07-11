Махачкала, , 12:16 — REGNUM Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко прибыла 11 июля с рабочей поездкой в Махачкалу. Целью её поездки является проверка реализации постановления правительства России «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Дагестан», принятого в 2021 году по итогам дней Дагестана в верхней палате российского парламента. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.

Валентина Матвиенко Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Впереди насыщенная программа. Валентина Ивановна планирует изучить на месте ход реализации постановления «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Дагестан», принятого в прошлом году по итогам дней Дагестана в Совете Федерации. Сегодня же она примет участие в мероприятиях в рамках празднования юбилея нашей поэтессы Фазу Алиевой, с которой была знакома лично», — написал руководитель региона в своем Telegram-канале.

В рамках поездки Матвиенко в Дагестан также состоятся совещание по социально-экономическому развитию республики и посещение ряда социальных объектов.