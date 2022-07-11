Махачкала, 11 июля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко прибыла 11 июля с рабочей поездкой в Махачкалу. Целью её поездки является проверка реализации постановления правительства России «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Дагестан», принятого в 2021 году по итогам дней Дагестана в верхней палате российского парламента. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валентина Матвиенко

«Впереди насыщенная программа. Валентина Ивановна планирует изучить на месте ход реализации постановления «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Дагестан», принятого в прошлом году по итогам дней Дагестана в Совете Федерации. Сегодня же она примет участие в мероприятиях в рамках празднования юбилея нашей поэтессы Фазу Алиевой, с которой была знакома лично», — написал руководитель региона в своем Telegram-канале.

В рамках поездки Матвиенко в Дагестан также состоятся совещание по социально-экономическому развитию республики и посещение ряда социальных объектов.