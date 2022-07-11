Новосибирск, , 12:17 — REGNUM В Новосибирске завтра, 12 июля, официально откроют автобусную станцию на площади им. Гарина-Михайловского. Большая часть комплекса расположена под землёй и соединена с метрополитеном, рассказали в мэрии города.

Новосибирск Reisefreiheit_eu

«Автобусная станция на привокзальной площади работает с 2017 года, — уточнили в городской администрации. — В ноябре 2021 года началось строительство подземного перехода с присоединением к переходу метрополитена, где планировалось разместить дополнительные объекты обслуживания пассажиров».

Строительство было завершено в мае 2022 года. Общая площадь объекта составляет 658 кв. метров. Автобусная станция состоит из двух частей: надземной и подземной, где будут размещены круглосуточные билетные кассы, туалетные комнаты и места для зарядки телефонов.