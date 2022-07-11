Сеул, 11 июля, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Сеул и Вашингтон планируют провести в августе крупномасштабные совместные военные учения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского оборонного ведомства.

Jeon Han Флаги США и Южной Кореи

Согласно опубликованным данным, комбинированные командно-штабные учения пройдут с 22 августа по 1 сентября. Они будут включать как компьютерное моделирование, так и полевые учения.

Напомним, что предыдущее правительство во главе с Мун Чжэ Ином старалось воздержаться от проведения крупномасштабных военных учений с союзником, пытаясь улучшить дипломатические отношения с Пхеньяном.

Отметим, что в КНДР считают совместные южнокорейско-американские учения репетицией вторжения в страну и отвечают провокациями.