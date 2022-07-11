Калининград, 11 июля, 2022, 12:15 — ИА Регнум. С предложением ввести полный запрет на движение товаров между Россией и странами Прибалтики, исключая транзит для Калининградской области через их территорию, выступил губернатор региона Антон Алиханов. Он написал об этом 11 июля в своём телеграмм-канале.

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«В качестве ответной меры предлагаем полный запрет на движение товаров (в том числе транзитных из третьих стран) между тремя прибалтийскими странами и Россией (с исключением для Калининградской области)», — отметил в своём сообщении Алиханов.

Также губернатор Калининградской области уточнил, что такая мера, как он считает, будет способствовать загрузке морских перевозчиков, а также даст работу портам регионов, сильно пострадавших от антироссийских санкций Евросоюза.

При этом Алиханов добавил, что нужно установить уровень морского тарифа на перевозки на уровне Железнодорожного тарифа по прейскуранту 10-01.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Литвы с 11 июля расширили список товаров, ввоз которых запрещен в Калининградскую область в соответствии с европейскими санкциями