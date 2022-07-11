Сидней, Австралия, 11 июля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Вечером 10 июля 2022 года на знаменитых во всем мире парусах Сиднейского оперного театра появилось огромное огненное солнце. Здание было подсвечено символом Японии в память о ее бывшем премьер-министре Синдзо Абэ, убитом двумя днями ранее, передает телеканал NineNews.

Оперный театр. Сидней

Премьер-министр Нового Южного Уэльса Доминик Петторре в свою очередь назвал Синдзо Абэ «настоящим государственным деятелем, борцом за свободу и демократию и большим другом нашей нации».

Ранее премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз также осудил нападение на политика, а позднее выразил соболезнования семье Синдзо Абэ и японской нации в связи с его кончиной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, задержанный на месте преступления 41-летний Тэцуя Ямагами в ходе допроса признался в попытке изготовить бомбу, а также в изготовлении нескольких единиц огнестрельного оружия.