Канберра, , 12:16 — REGNUM По словам премьер-министра Австралии Энтони Альбаниза, пандемия коронавируса показала, что Австралия находится в конце глобальных цепочек поставок, что делает ее зависимой от внешних рынков. По его словам, это еще раз доказывает о необходимости нарастить самодостаточность континента в деле «зеленой» энергетики, передает телеканал Nine News.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз Bidgee

«Один из уроков пандемии заключается в том, что мы будем оставаться уязвимыми, пока находимся в конце цепочек поставок … «Зеленые» технологии являются одной из отраслей, в которой, Австралия могла бы стать лидером», — сказал Альбаниз на пресс-конференции.

Премьер-министр Австралии также призвал граждан и бизнесменов перестраиваться: вместо того, чтобы быть потребителями «зеленой» энергии, все большему числу людей и компаний необходимо становиться ее производителями.

«Итак, одна из вещей, которые происходят и что делает наше будущее, я считаю, очень светлым, если мы воспользуемся этой возможностью, заключается в том, что чистая энергия — это дешевая энергия», — заявил Альбаниз.