Магадан, 11 июля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. В Магадане на территории областной больницы обнаружен труп мужчины с признаками термического воздействия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области.

Ожог на руке

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Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины, назначена судебная медицинская экспертиза. По предварительным данным, смерть 48-летнего магаданца не носит криминального характера.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Эльбан пенсионер застрелил молодого мужчину, возбуждено уголовное дело.