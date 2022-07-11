Канберра, , 12:14 — REGNUM Обеспечение того, чтобы Австралия оставалась предпочтительным партнером по безопасности для тихоокеанских стран на фоне растущей «напористости» Китая, станет ключевой темой работы премьер-министра страны Энтони Альбаниза, когда он примет участие во встрече региональных лидеров на этой неделе. Об этом 11 июля сообщил телеканал Nine News.

Австралия

Премьер-министр Австралии присоединится к лидерам 17 других стран, включая Новую Зеландию и Соломоновы Острова, на Тихоокеанском форуме на Фиджи, который должен начаться 13 июля.

Ранее Альбаниз в ходе встречи со своей новозеландской коллегой Джасиндой Ардерн на прошлой неделе договорился, что оба лидера поднимут вопрос о попытках Китая переформатировать союзы в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Нет никаких сомнений в том, что безопасность и соглашения о безопасности будут темой форума. Это одна из причин, по которой я полон решимости принять участие», — сказал Альбаниз на камеры.