Омск, , 12:11 — REGNUM Тендер на закупку троллейбусов для нужд Омска пройдёт 21 июля 2022 года. Департамент транспорта Омска планирует приобрести партию транспортных средств на сумму216 921 692,17 рубля, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Торги Chris Potter

Срок исполнения контракта, финансируемого средствами городского бюджета, — 50 календарных дней с даты начала его исполнения.

В целом планируется приобрести семь троллейбусов, которые поставят на баланс муниципального предприятия города Омска «Электрический транспорт».

Напомним, ранее также в Новокузнецке объявили торги на закупку 12 трамваев с начальной ценой почти 900 млн рублей.

Осенью 2022 года депутаты Госдумы планируют обсудить развитие городского электротранспорта в стране.